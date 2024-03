Coligação PSD/CDS vence eleições na Madeira com 35,38% dos votos

Numa altura em que estão apuradas as 54 freguesias, a coligação ‘Madeira Primeiro’ foi a grande vencedora das eleições legislativas na Região Autónoma da Madeira, com a candidatura encabeçada por Pedro Coelho a conquistar 35,38% dos votos, mais 23.269 do que o PS, segunda força mais votada.

Com este resultado, a coligação PSD/CDS elege 3 deputados à Assembleia da República: Pedro Coelho, Paula Margarido e Paulo Neves.

A uma distância de 15,54 pontos percentuais, o PS foi o segundo partido mais votado na Região. A lista liderada por Paulo Cafôfo alcançou 19,84% dos votos, conquistando dois mandatos: além do cabeça-de-lista e presidente do partido foi também eleito Miguel Iglésias.

A uma distância curta da candidatura socialista - de apenas 3.227 votos - o Chega foi a terceira força política mais votada (26.296 votos) nestas eleições legislativas, obtendo 17,56 % e elegendo, pela primeira vez, pelo círculo da Madeira, um representante em São Bento, cargo que será exercido pelo cabeça-de-lista Francisco Gomes.

Sem eleger Filipe Sousa, o JPP foi a 4.ª força política mais votada, alcançando 9,58%, com 14.344 votos.

Seguem-se IL, com 3,89%, o equivalente a 5.827 votos, BE com 2,94% (4.404 votos), PAN com 2,09% (3.127 votos) e PCP-PEV (1,62% e 2.429 votos).

Nestas eleições legislativas votaram 58,85% dos eleitores inscritos na Região.