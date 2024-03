Tiago Berenguer conquista medalha de prata no Spanish Junior Open 2024

O madeirense Tiago Berenguer conquistou a medalha de prata no Spanish Junior Open 2024, que decorreu entre 15 e 17 de Março, em Oviedo (Espanha).

Após um percurso invicto na vertente, o atleta do do Club Sports da Madeira cedeu frente ao francês Arthur Tatranov, cabeça de série n.º 2 da vertente, com parciais de 14-21 e 11-21.

Tiago Berenguer havia vencido o encontro das meias-finais de S19 Singular Homens, frente ao atleta cabeça de série n.º 1 da vertente, e actual n.º 2 do Ranking Mundial de Juniores, Bharath Latheesh (UAE).

Nesta competição internacional, participaram ainda as atletas madeirenses Maribel Sousa (Clube Desportivo da Ribeira Brava) e Leonor Ribeiro (Club Sports da Madeira), que foram convocados pela Federação Portuguesa de Badminton, para representarem a Seleção Nacional Sub-19, acompanhados pelos seleccionadores nacionais Diogo Silva e Fernando Silva.