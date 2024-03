Bombeiros apagam fogo em caixote de lixo

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses evitaram esta madrugada males maiores numa das ruas mais apertadas do centro do Funchal, junto a um dos portões do Campo Adelino Rodrigues, que dá apoio ao 'Liceu' Jaime Moniz e a meias com o Pavilhão do Funchal, além de várias habitações antigas.

O fogo deu-se num caixote de lixo pelas 2h40 (hora do alerta), tendo sido mobilizados cinco bombeiros e uma viatura para a Rua das Rosas.