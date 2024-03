"Desafio Albuquerque para um debate"

Em entrevista ao DIÁRIO, o candidato a líder do PSD-Madeira entende que votar no adversário é aprofundar a instabilidade política e denuncia ‘bullying’ sobre militantes. Manuel António Correia não aceita outra solução que não sejam ‘Regionais' antecipadas e, se fosse convidado a formar governo, sem eleições, não aceitava. Garante que o PSD concorre sozinho e, em caso de vitória, assegura que não haverá limpeza de quadros no partido. É esta a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 14 de Março.

Outros destaques:

Nacional 'levou' I Divisão aos Açores em 1991. Alvinegros jogam com o Santa Clara no domingo. DIÁRIO recorda o 1.º jogo do escalão principal no arquipélago vizinho.

35 pessoas esperam por um transplante de rim.

Região paga 17 milhões por obras portuárias dos governos de Jardim.

E, por fim, Agosto no Porto Santo com Marisa Liz, Zambujo e Bateu Matou. Antes, Matias Damásio e Tiago Silva fecham cartaz do ‘São João’ na Ilha Dourada.

