A chegada da Primavera é o momento perfeito para redecorar ou remodelar a sua casa ou o escritório!

Aproveite esta altura para dar uma nova vida ao seu espaço com as alcatifas a metro. Na Casa Santo António vai encontrar a solução perfeita para adicionar conforto, estilo e durabilidade à sua decoração.

Totalmente personalizado

A venda a metro de carpetes permite uma melhor personalização do espaço, além da variedade de cores, tonalidades, padrões e texturas que lhe permitem criar um ambiente com um toque versátil e luxuoso, ou uniforme e discreto, as opções são infinitas! Também é muito útil para eventos onde é necessário ter uma “passadeira”!

Conforto e Durabilidade

Cuidadosamente selecionadas para proporcionar o máximo conforto e durabilidade. As carpetes são resistentes ao desgaste diário, além de oferecerem isolamento térmico e acústico, contribuindo, assim, para a criação de um ambiente mais confortável e tranquilo.

À Medida

As alcatifas vendidas a metro permitem que evite desperdício, ao mesmo tempo poupa, pois apenas paga apenas pelo o que precisa. Compre exatamente a quantidade certa para o seu espaço, evitando sobras desnecessárias.

Visite a Casa Santo António e descubra a qualidade, variedade e os valores que temos para si. A equipa de colaboradores está à sua disposição para o aconselhar e ajudar a criar um ambiente que seja verdadeiramente seu.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

Casa Santo António - Tudo para Construção Civil

Para mais informações:

Contacto: 291 700 010

E-mail: [email protected]

Conheça mais sobre os serviços e os produtos da empresa no site.