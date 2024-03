Continente procura "novas localizações" para as suas lojas na Madeira

O Grupo Sonae, com a marca Continente Madeira, está presente na Região com 16 lojas e com parcerias com 60 fornecedores regionais, o que demonstra o compromisso crescente com a Região e a sua produção local.

Nesse sentido, o seu director de operações, José Carlos Salvado, salienta que a empresa está sempre à procura de novas oportunidades, como tal "continua a olhar para novas localizações" para as suas lojas na Região, embora reconheça a complexidade do actual imobiliário.

"Sabemos que o imobiliário não é hoje uma coisa muito fácil, ao nível dos custos, mas estamos sempre no mercado à procura de localizações para novas lojas", disse, salientando também que a Madeira também "está a mudar muito ao nível demográfico" e, por isso, "nem sempre é fácil concretizar" as oportunidades que aparecem nesse sentido.

"Mas estamos sempre a olhar para elas. Não é um capítulo fechado, mas sim um dossiê sempre aberto", sublinhou.

Continente Madeira aumentou 22% a aposta em fornecedores regionais O Modelo Continente Madeira volta a reunir, esta quarta-feira, os seus parceiros e fornecedores locais do sector alimentar, sem incluir os produtos frescos, naquele que será o terceiro encontro do género já realizado na Região.

Em relação ao balanço de operações do Continente Madeira no ano transacto, o director esclareceu que foi positivo.

"Crescemos em quantidades. Muitas vezes falamos em facturação, mas o que é importante aqui é que de um ano para o outro, em fornecedores regionais crescemos cerca de 5 milhões em compras para eles", enalteceu.

Para o futuro, José Carlos Salvado explica que o grupo quer prosseguir o aumento e modernização do seu parque de lojas e continuar a dar "um conforto muito bom" para os seus mais de 1.100 funcionários na Madeira. "Sabemos que temos uma responsabilidade muito grande, directa e indirectamente, para que eles tenham também os seus postos de trabalho completamente garantidos", finalizou.