Em Fevereiro havia cinco hotéis à venda na Madeira

De acordo com o portal imobiliário Idealista, dos 136 hotéis à venda em Portugal em Fevereiro de 2024, cinco estavam localizados na Madeira. Comparado com um ano antes, a oferta de unidades com competência turística na Região baixou para menos um, uma diminuição de 17%. No país, estavam em Fevereiro deste ano menos 44 unidades à venda, representando uma quebra de 24%.

"O turismo em Portugal tem estado de boa saúde, com os negócios a florescer e novos visitantes a chegar", começa por realçar. "E o segmento hoteleiro tem sido dos mais dinâmicos no mercado imobiliário, atraindo os investidores nacionais e estrangeiros. Prova disso mesmo é que há menos 24% de estabelecimentos turísticos à venda no idealista em fevereiro de 2024 face ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, contam-se 136 imóveis com licença turística disponíveis para venda em Portugal. A fatia mais expressiva encontra-se nos distritos de Faro, Porto e Lisboa, revelam os dados do idealista/data, referentes ao final de Fevereiro deste ano".

E continua: "Ao que tudo indica, o mercado turístico português continua a recuperar da paralisação provocada pela pandemia da Covid-19 ao setor ao longo de 2020 e 2021. Ao verem-se impedidos de abrir portas, foram muitos os proprietários que decidiram colocar os seus imóveis com licença turística no mercado, elevando para cerca de 190 o número de estabelecimentos hoteleiros à venda em Portugal em 2021 e 2022, indicam os dados.

Refira-se que de acordo com os dados do Idealista, no 1.º trimestre de 2021 estavam à venda 13 unidades hoteleiras na Madeira, tendo baixado para 8 no trimestre homólogo do ano seguinte, o que significa que depois dos seis em Fevereiro de 2023, agora são apenas 5, o número mais baixo desde o impacto da pandemia.

"Já em 2023 o desinvestimento em imóveis turísticos recuou, uma tendência que ganhou força no início deste ano, quando foram contabilizados 136 estabelecimentos turísticos à venda no nosso país no passado mês de Fevereiro. Este número representa uma descida de 24% face a Fevereiro do ano passado", salienta em continuação. "Estes edifícios turísticos à venda no início de 2024 concentram-se, sobretudo, nos distritos de Faro (26 unidades), Porto (19) e Lisboa (16). Também se podem encontrar mais de cinco estabelecimentos turísticos no mercado de Setúbal, Portalegre, Braga e Viseu, mostram os mesmos dados do idealista/data. Já na Guarda e em Castelo Branco foi registado apenas um empreendimento turístico no mercado nesse mês", termina.