Polícia Marítima põe fim a tráfico de meixão na zona de Lisboa

A Polícia Marítima (PM), através da Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC), encontra-se a realizar, na zona de Lisboa, nomeadamente nos concelhos de Benavente, Cascais, Salvaterra de Magos e Vila Franca de Xira, uma megaoperação de combate às redes criminosas associadas à captura ilícita, comércio e tráfico internacional de meixão (enguia-europeia), tendo resultado até ao momento na detenção de duas pessoas de nacionalidade chinesa.

Nesta operação estão empenhados elementos dos vários Comandos Regionais da Polícia Marítima, do Grupo de Ações Táticas (GAT) da Polícia Marítima e também da GNR, PSP e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), acrescenta.

Esta acção decorre no âmbito de sete mandados judiciais de busca e apreensão que se inserem numa investigação de dois anos. As diligências irão desenrolar-se ao longo do dia, tendo já sido detidas duas pessoas de nacionalidade chinesa, informa a PM