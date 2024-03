Pelo menos 18 mortos num acidente de viação na República Democrática do Congo

Pelo menos 18 pessoas morreram num acidente de viação na província do Alto Catanga, no sudeste da República Democrática do Congo (RDCongo), após o despiste de um autocarro que transportava fiéis da Igreja cristã Kimbanguista.

Segundo fontes citadas pela estação de rádio congolesa Radio Okapi, o incidente ocorreu no domingo entre as localidades de Sakania e Kasumbalesa, quando o veículo colidiu com um camião e capotou na berma da estrada.

As vítimas mortais, entre as quais três meninas com menos de sete anos, eram membros do Movimento de Supervisão Social Kimbanguista e regressavam de um casamento na cidade de Mokambo. Os corpos das vítimas foram levados para a morgue de Mokambo.

Fontes próximas da Igreja confirmam que há seis sobreviventes, incluindo quatro mulheres e duas crianças, que estão atualmente internados em instalações médicas de Mokambo.

Ainda não se sabe a causa da colisão, mas segundo fontes locais o autocarro colidiu com um camião que seguia a grande velocidade. O condutor do camião fugiu do local do acidente.

A Igreja Kimbanguista, também conhecida como Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra, foi fundada nos anos 20 por Simon Kimbangu na atual República Democrática do Congo e reúne fiéis em todo o mundo.