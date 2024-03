Três motociclistas feridos em acidentes no Funchal

Três jovens motociclistas, dois homens e uma mulher, ficaram feridos no Funchal, na sequência de acidentes de viação.

O primeiro despiste ocorreu na noite de quarta-feira, pelas 21h45, deixando ferida uma jovem de 16 anos na via rápida, no túnel dos Viveiros.

Por volta das 23h30 um jovem de 21 anos caiu de moto no Caminho do Olival, em São Roque, e na manhã desta quinta-feira outro jovem de 16 anos despistou-se de moto na Avenida Santiago Menor, no Funchal, sofrendo escoriações.

Todos os sinistrados foram socorridos pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.