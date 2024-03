Resultado “mau” do PS-Madeira "não dá esperança no futuro"

“Estou verdadeiramente chocado com o resultado eleitoral do PS-Madeira. Temos uma situação política peculiar na Madeira, porque o principal partido da Região está envolvido num processo muito complexo, está com uma eleição interna à porta e, portanto, seria natural que o PS-Madeira que se constitui como uma alternativa, ao PSD, pudesse ganhar as eleições. Isto é o que era expectável”. Foi desta forma que Carlos Pereira reagiu aos resultados eleitorais desta noite dos socialistas na Madeira.

O PS-M perdeu este domingo mais de 10 mil votos na Região face às eleições de 2022, quando o próprio Carlos Pereira foi cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral da Madeira.

Madeirense Carlos Pereira eleito por Lisboa Cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral da Madeira em 2022, Carlos Pereira volta à Assembleia da República, mas desta vez como deputado eleito por Lisboa Pedro Freitas Oliveira , 10 Março 2024 - 23:37

Carlos Pereira, que saiu em rota de colisão com o actual líder Paulo Cafôfo, pediu uma análise clara a este resultado. “Diria que, curiosamente, poderia haver o voto de protesto no PSD, mas parece que esse voto de protesto foi no PS. Ou seja, os eleitores da Madeira encararam o PS como um partido que não se apresentou como uma solução alternativa, e isso é de facto preocupante”, disse à TSF-Madeira

O reeleito deputado à Assembleia da República, agora pela mão do líder Pedro Nuno Santos, considerou que este resultado do PS-Madeira “é mau” e não “dá esperança no futuro” e pediu uma reflexão interna.