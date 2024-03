Livre com mais “força” na Madeira

O Livre que, em 2022, elegeu Rui Tavares como deputado pelo círculo de Lisboa, sai destas eleições reforçado a nível e regional. Apesar de não ter eleito nenhum candidato pelo círculo da Madeira, o partido passou de 0,72 % (913 votos) para (1,24 %1.864 votos) na Região e elegeu quatro deputados (dois por Lisboa, um pelo Porto e outro por Setúbal).

Carlos Andrade – o pensionista, natural do Funchal, que usa a rima para dizer “umas verdades” – considera que este resultado “superou as expectativas”.

“Aqui na Região o nosso objectivo era simplesmente dar força ao Livre na Madeira e foi o que a gente conseguiu, mais que duplicamos a nossa votação. Não achamos que perdemos. Ganhámos experiencia e, neste caso, estamos contentes”, declarou em conversa telefónica com o DIÁRIO/ TSF-Madeira, aproveitando para agradecer “às pessoas que votaram no Livre”.

A outro nível, o cabeça-de-lista do Livre, pelo círculo eleitoral da Madeira, constatou que “estas eleições deram a perceber que as pessoas não estão contentes”, vincando que o seu partido – que se posiciona como “centro esquerda” – está mobilizado para enfrentar novos desafíos.

“Nós não achamos que somos os donos da razão, mas simplesmente que as nossas propostas podem ser mais favoráveis para a população [em relação à direita]. A população escolhe aquilo que acha que é melhor (…). Vamos tentar, agora, fazer o nosso trabalho. O Livre terá o apoio da Madeiravem todas as frentes e, embora não tenhamos eleições neste momento, nós vamos continuar a trabalhar no terreno”, reiterou, referindo-se à possibilidade de voltar a concorrer em cenário de eleições regionais antecipadas.

“Nós estamos aqui para a luta e vamos continuar sempre a batalhar para melhorar a vida das pessoas”, rematou.