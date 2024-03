Braga tira ao PS e dá ao Chega, mas quem a AD é a mais votada

O distrito de Braga, pode-se dizer, tirou deputados ao PS para dar ao Chega, mas quem foi o mais votado foi a coligação AD, que contudo não capitalizou essa vitória para eleger mais deputados que o PSD sozinho havia ganho em 2022.

A coligação PSD/CDS/PPM elegeu oito deputados com 33,16% dos votos, o PS elegeu 6 deputados, tendo perdido três face às anteriores eleições Legislativas nacionais, conseguindo agora apenas 28,24% dos votos (42,02% em 2022), e o Chega triplicou a percentagem de votos para 16,86%, elegendo 4 deputados neste distrito. A IL também passou de quase 21,5 mil votos para quase 34 mil e com 6,10% conseguiu manter um deputado que trazia do anterior acto eleitoral.

Nestas eleições participaram 556.367 votantes dos 780.163 eleitores inscritos, o que representou uma taxa de participação de 71,31% e uma das mais baixas taxas de abstenção, 28,69%.