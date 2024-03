Cillian Murphy "atordoado" por ser primeiro irlandês a vencer Óscar de Melhor Actor

Cillian Murphy, que venceu o Óscar de Melhor Ator na 96.ª edição dos prémios da Academia, sentiu-se "atordoado, humilde, grato e orgulhoso" por ser o primeiro irlandês a receber a distinção, disse o ator nos bastidores da cerimónia.

"É muito significativo para mim", afirmou Cillian Murphy na sala de entrevistas, onde a Lusa esteve presente. "Na Irlanda somos muito bons a apoiar os artistas e penso que devemos continuar a apoiar a próxima geração de atores e realizadores, é vitalmente importante".

Murphy, que venceu pela sua interpretação de J. Robert Oppenheimer naquele que também foi o Melhor Filme do ano, disse que estava assoberbado pela vitória e nem sequer se lembrava do que disse no discurso de aceitação.

"O filme é tão especial para mim e eu e o Chris temos uma relação tão especial que me sinto privilegiado por continuar a trabalhar com ele", salientou o ator.

"Estou muito orgulhoso de ser um filme que é provocador e que faz perguntas e é desafiante, e que tanta gente quer ver".

No discurso de aceitação, Cillian Murphy fez alusão à guerra: "Sou um irlandês muito orgulhoso por estar aqui esta noite. Fizemos um filme sobre o homem que criou a bomba atómica e, para o bem e para o mal, continuamos a viver no mundo de Oppenheimer, por isso gostaria de dedicar este filme aos que trabalham pela paz em todo o mundo."

O ator caracterizou Christopher Nolan como um realizador perfeito e um argumentista extraordinário, salientando a proeza de trabalhar com ele há vinte anos.

"Nem posso acreditar na minha sorte", afirmou. "Fiz um teste com ele quando era um miúdo e pensei que ficaria por aí e seria bom só estar com o Chris na mesma sala durante um par de horas", lembrou. "E agora estou aqui".

Em 1990, a atriz irlandesa Brenda Fricker venceu o Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo seu desempenho em "O meu pé esquerdo", de Jim Sheridan.

Christopher Nolan venceu o Óscar de Melhor Realização e "Oppenheimer" foi o Melhor Filme. Robert Downey Jr. também levou para casa a estatueta de Melhor Ator Secundário numa noite de sonho para o filme da Universal Pictures.

Jennifer Lame destacou-se ao vencer o Óscar de Melhor Montagem, a primeira mulher numa década a consegui-lo -- e por um filme que teve um grande pendor feminino.

"Tivemos o grupo de mulheres mais incrível a trabalhar neste filme e penso que eventualmente vamos chegar ao ponto em que temos representação 50-50", disse a produtora executiva Emma Thomas, mulher de Nolan, na sala de entrevistas. "As coisas estão muito melhores e estou orgulhosa de ter trabalhado num filme com tantas mulheres talentosas".

Também o compositor Ludwig Göransson recebeu a estatueta por Melhor Banda Sonora e Hoyte van Hoytema por Melhor Fotografia. No total, o 'blockbuster' de 2023 venceu sete estatuetas, saindo do Dolby Theatre, em Hollywood, como o filme mais premiado da noite.