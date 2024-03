Leiria vira à direita e dá vitória à AD

Os 273.515 eleitores (de um total de 412.184 inscritos) que foram votar nas eleições legislativas deste domingo no distrito de Leiria deram a maioria dos votos à coligação AD, que recolheu 35,21% dos votos, superando o PS (22,50%) e o Chega (19,66%), numa viragem à direita que reflecte muito do que se passa no país.

Os cinco deputados da AD, os três do PS e os 2 do Chega significaram uma diferença para as eleições de há dois anos, quando o PS elegera 5, o PSD sozinho elegera 4 e o Chega apenas 1.

A participação foi de 66,36%, pelo que a taxa de abstenção nas 110 freguesias do distrito de Leiria foi de 33,64%.