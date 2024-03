AD vence na Ilha Graciosa

A Coligação AD (PSD/CDS/PPM) venceu as eleições legislativas nacionais na Ilha Graciosa, nos Açores, com 44,03% dos votos contados nas quatro freguesias, com um total de 877 votos de um total de 1.992 votantes inscritos.

O PS é o segundo partido mais votado, com 729 votos e 36,60%, o Chega com 180 votos (9,04%), o BE com 33 votos (1,66%), a IL com 24 votos (1,20%), o Livre com 17 votos (0,85%), o PAN com 15 votos (0,75%), o ADN com 12 votos (0,60%), a CDU com 7 votos (0,35%), o R.I.R. com 4 votos (80,20%) e, por fim, o JPP com 1 voto (0,05%).

Do total de 3.870 inscritos votaram 51,47% dos eleitores, o que significa que 48,53% dos eleitores absteve-se, sendo que 74 votaram em branco (3,71%) e 19 tiveram voto nulo (0,95%).