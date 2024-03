AD conquista mais uma ilha, a do Faial

Os 6.974 eleitores que se dirigiram às urnas nas eleições legislativas nacionais realizadas na ilha do Faial, nos Açores, deram a vitória à AD, com 42,99% dos votos (2.998), seguido do PS com 29,05% (2.026) e do Chega com 10,35% (722).

No total estavam inscritos 13.011 eleitores, sendo que 53,60% foram votar e 46,4 abstiveram-se.

Nas 13 freguesias daquela ilha, houve ainda 225 eleitores (3,23%) que deixaram os boletins em branco e 50 que vieram o seu boletim anulado, sendo que dos restantes partidos, apenas o BE fez melhor (4,16% e 290 votos).