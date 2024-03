Projecções da CNN dão vitória à AD

A Aliança Democrática terá levado a maioria dos votos dos portugueses nestas eleições Legislativas antecipadas, avança as projecções da CNN Portugal, que apontam para a eleição de entre 79 e 91 deputados.

O Partido Socialista terá ficado em segundo lugar com entre 63 e 75 mandatos. O Chega terá sido a terceira força política mais votada, à semelhança das eleições Legislativas de 2022, mas desta vez com até 47 deputados.

O resultado provisório resulta de uma sondagem da Pitagórica realizada à boca das urnas para a TVI/CNN.

No total, serão eleitos 230 deputados, em 22 círculos eleitorais, 18 dos quais em Portugal continental e os restantes nos Açores, na Madeira, na Europa e fora da Europa.

Concorreram a estas eleições legislativas antecipadas 18 forças políticas: Nova Direita, PS, Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), Chega, IL, BE, CDU (PCP/PEV), PAN, Livre, Nós, Cidadãos!, Alternativa 21 (MPT/Aliança), ADN, PTP, RIR, JPP, Ergue-te, MAS, Volt Portugal e PCTP/MRPP.

O futuro Governo que resultar das legislativas de hoje não tem prazo legal para tomar posse, mas o processo tem levado em média cerca de um mês.

De acordo com a Constituição, um Governo só entra em plenitude de funções após a apreciação do seu programa pelo parlamento, se não for rejeitado, o que tem de acontecer num máximo de dez dias após o executivo ter sido empossado. No entanto, não existem prazos legais para que o Governo tome posse ou seja proposto pelo primeiro-ministro indigitado ao Presidente da República.

Em média, nas últimas duas décadas, os executivos entraram em plenitude de funções pouco mais de um mês depois das legislativas.