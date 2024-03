Ilha de Santa Maria dá vitória à AD

Os resultados eleitorais das legislativas nacionais na Ilha de Santa Maria, que tem cinco freguesias, dão vitória à AD com 36,60% dos votantes (772 votos), logo seguida do PS com 33,71% (752 votos).

IO Chega vem logo a seguir com 12,55% dos votantes (380 votos), o BE com 5,34% (117 votos), a IL com 2,91% (65 votos), o Livre 2com 2,38% (53 votos), o CDU com 1,34% (30 votos), PAN com 0,99% (22 votos), ADN com 0,72% (16 votos), Ergue-te com 0,18% (4 votos), R.I.R. com 0,13% (3 votos), Volt 0,09% (2 votos) e JPP com 0,04% (1 voto).

Em branco votaram 94 eleitores (4,21%) e nulos foram 20 (0,90%) de um total de 5.203 inscritos. Votaram 2.231 eleitores, o que resulta num total de participação de 42,88%.. Ou seja, a abstenção aqui saldou-se em 57,12%.