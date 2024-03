Projecções apontam "vitória da AD" e "um dos piores resultados de sempre da esquerda"

O secretário-geral do PSD reagiu hoje com prudência às projeções das televisões, dizendo que "aparentemente" indicam "uma vitória da AD" e "um dos piores resultados de sempre da esquerda, e saudou o aumento da participação eleitoral.

Hugo Soares reagia às projeções das quatro televisões, RTP; SIC, TVI e CMTV, que colocam à frente a AD (coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM), numa declaração sem direito a perguntas da comunicação social.

"Apontam sobretudo para um grande sentimento de mudança no país. Aquilo que os resultados aparentemente projetam, nesta altura, é um dos piores resultados de sempre da esquerda e, aparentemente repito, uma vitória da AD", afirmou o dirigente social-democrata.

Hugo Soares foi recebido na sala do hotel no centro de Lisboa onde a AD acompanha a noite eleitoral com palmas e gritos de "Portugal, Portugal" pelos apoiantes.

"Queria, em primeiro lugar, em nome da AD saudar as portuguesas e os portugueses. Hoje é um dia histórico, um dia em que se inverteu uma tendência de há muitos anos, de diminuição da abstenção e de maior participação eleitoral", disse, considerando esta "a primeira grande vitória da noite".

O secretário-geral do PSD -- que já foi eleito deputado como cabeça de lista por Braga -- salientou que ainda são apenas projeções, que disse serem encaradas pela AD "com a mesma tranquilidade e serenidade" da campanha eleitoral, mas também com "muita confiança"

"Ainda assim, não posso deixar de assinalar que as projeções à boca das urnas apontam para uma vitória da AD", afirmou, recebendo aplausos dos apoiantes.

De acordo com a projeção da RTP, a AD terá entre 29% e 33% dos votos e o PS entre 25% e 29%. A projeção da SIC atribui à AD entre 27,6 % e 31,8% dos votos e ao PS entre 24,2% e 28,4%.

A projeção da TVI coloca a AD com entre 28,0% e 33,0% dos votos, seguindo-se o PS, com entre 24,5% e 29,5%. Segundo a projeção da CMTV, a AD terá entre 27,2% a 33,2% dos votos e o PS 23,8% a 29,8% dos votos.

Concorrem a estas legislativas antecipadas 18 forças políticas, menos três do que nas eleições de 2019 e 2022.

Nas legislativas anteriores, em 30 de janeiro de 2022, a taxa de abstenção situou-se nos 48,54%, tendo-se verificado uma descida em relação às legislativas de 2019, nas quais a taxa de abstenção atingiu o número recorde de 51,43%.