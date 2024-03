‘Nós’ “feliz” com mais cidadãos a votar

O Nós, Cidadãos concorreu pela segunda vez na Madeira às eleições para a Assembleia da República. Saúde e habitação foram as grandes bandeiras de uma campanha, com parcos recursos financeiros e feita, essencialmente, através de muito contacto de rua. O partido, que propunha mudar o actual sistema político existente na Madeira, ficou-se pelos 0,20 % dos votos na Região.

O cabeça-de-lista, António Fernando dos Santos, reagiu sem supresa aos resultados.

“Nada me está a surpreender (…). Está mais ou menos dentro das expectativas que nós tínhamos. Nós sabemos que são muito partidos e que para termos realmente alguma votação temos de fazer a diferença. Nós tínhamos projectos e ideias para realizar coisas que realmente não são tão difíceis de realizar e que não têm grandes custos para o Estado, mas as pessoas são livres de pensar e decidir”, declarou em conversa telefónica com o DIÁRIO/ TSF-Madeira.

Em contrapartida o candidato do Nós, Cidadãos preferiu valorizar a diminuição da abstenção.

“O que há realmente de bom nisto foi aumento de pessoas a votar (…). A menor a abstenção, deixou-me bastante feliz. É um sinal que as pessoas estão a preocupar-se mais com o seu futuro”, vincou.

Por outro lado, “é sinal que as coisas realmente não estão assim tão boas, porque estão a levar as pessoas a irem votar para resolver o futuro do nosso povo”, observou.

Quanto aos resultados globais, António dos Santos considerou que uma vitória da AD “já era de esperar, visto que o Partido Socialista teve o problema que teve” e “já vinha a perder eleitorado”.

Questionado sobre o eventual impacto deste resultado para a Madeira, o cabeça-de-lista do Nós, Cidadãos considerou que “estas eleições não vai trazer grande diferença”, porque “neste momento temos um problema grave para resolver na Madeira”.

“Vamos lá ver se nós vamos a eleições e, só a partir daí, é que nós vamos ver o que é que é melhor para a Madeira ou não”, reforçou, reiterando que este resultado não se reflectirá a nível regional.

“A nossa situação na Região é completamente diferente da do continente”, insistiu.

No que toca ao Nós, Cidadãos deixou ainda a garantia: “A luta não acabou. Vamos continuar a lutar e continuar a fazer com que as pessoas acreditem mais no Nós”.