NÓS, Cidadãos! defende que "apostar na Educação é construir um futuro de sucesso"

Numa nota de imprensa, recordando que "no passado fim de semana, o ainda Primeiro-ministro, António Costa, seguindo as indicações do seu Ministério da Saúde, disse, publicamente, que em 2026, daqui a dois anos haverá um excesso de médicos de família no Serviço Nacional de Saúde, prevendo até que todos os portugueses terão médico de família", o partido NÓS, Cidadãos! adjectiva essas afirmações de "boa propaganda!".

"Como NÓS, Cidadãos! sabemos, previsões há muitas, mas para já uma coisa é certa: o ano de 2023 terminou com 1.711.982 portugueses sem médico de família atribuído, e o candidato (e Secretário-geral do PS), Pedro Nuno Santos admitiu ser um deles", continua. "Todavia, quanto à falta de professores em muitas das escolas do país (não esquecendo a Madeira), o Primeiro-ministro cessante nada disse e a sua animosidade para com esta fundamental classe/sector leva já alguns anos. Depois da ex-Ministra da Educação do XVIII Governo Constitucional (de José Sócrates), Maria de Lurdes Rodrigues, António Costa fica para a história como o político que comprou uma guerra 'injusta' e sem fim com os educadores e professores (sobretudo por causa da recuperação do tempo de serviço e do modelo de avaliação de desempenho existente), e quem ficou a perder foi Portugal que 'desaproveitou' milhares de professores que deixaram a profissão e o país (passamos de, em 2002, 180.880 docentes nos ensinos pré-escolar, básico e secundário, para 150.649, em 2022)".

Lembrando que "a Educação mudou muito em Portugal nas últimas décadas e é o investimento 'certo' nesta área estratégica que vai determinar o futuro das próximas gerações", o partido defende que "é de suprema importância a formação dos nossos recursos humanos, a boa preparação das mais jovens e futuras gerações, pois é isso que nos colocará noutro patamar de desenvolvimento e com outra capacidade para atrair investimentos e gerar riqueza sustentável – mas também desenvolver socialmente o país –, e para tal é necessário termos pessoas bem preparadas, com as competências e conhecimentos necessários para o fazer!".

E continua a criticar: "O Governo Socialista de António Costa não esteve à altura deste desafio e não investiu o necessário. A Educação não foi uma efetiva prioridade. Para o partido NÓS, Cidadãos!, fechar a campanha eleitoral para as Eleições Legislativas do próximo dia 10 de março a falar de Educação – e trazê-la para primeiro plano – é falar do sector que tem por missão recuperar o atraso que há mais de meio século nos assombra e afasta da média da Europa."

E realça que "o nosso atual modelo de ensino, assente em pressupostos já ultrapassados (com currículos e metodologias visivelmente desajustadas), no qual a memorização (até de alguma informação arcaica e irrelevante) e a uniformização são competências intensa e repetidamente valorizadas, está claramente obsoleto e desalinhado com as necessidades presentes e de uma nova revolução industrial – a revolução 4.0 ou digitalização – que se centra nas novas Tecnologias de Informação e que tem a capacidade de esbater distâncias físicas, aproximando produtores, clientes e consumidores".

Mas, para o NÓS, Cidadãos!, nos "próximos 4 anos o investimento no sector da Educação terá de ser um primado: precisamos de uma nova e eficaz reforma no sistema público de ensino; de uma reorganização curricular nos primeiros doze anos de escolaridade; de uma escola que deixe de ser apenas 'transmissiva' de conhecimentos e classificadora, uniformizadora, seguindo as diretivas ministeriais e o Programas/Aprendizagens essenciais, passando para uma escola que dê primazia ao pensamento crítico, à inovação, à criatividade, que forme os alunos para uma efetiva autonomia e cidadania ativa e participativa".

O NÓS, Cidadãos! tem várias propostas no seu Programa Eleitoral sobre a temática, entre as quais:

1. Proceder a uma intensa e radical desburocratização das práticas e dos processos administrativos aplicados à gestão da Educação e também no processo de ensino-aprendizagem, dado que a vida dos docentes tem estado submersa por papéis, processos, reuniões e práticas administrativas sem sentido.

2. A avaliação dos professores não deve estar sujeita a quotas/percentis e deve visar sobretudo a gestão do desempenho, isto é, terá como resultado prioritário a determinação dos obstáculos ao sucesso do ensino e a sua remoção, numa lógica formativa.

3. É imperativa uma reorganização global dos planos de estudo e dos programas disciplinares/Aprendizagens Essenciais, articulando-os vertical e horizontalmente, de modo a torná-los sequenciais e coesos. A dispersão disciplinar deverá dar lugar à preponderância de saberes fundamentais e adequados aos públicos-alvo, criando-se uma rede de aconselhamento dos estudantes do ensino secundário, de modo que estes tomem as melhores opções para o seu futuro.

4. É exigido o reforço na aposta do ensino pré-escolar gratuito, como embrião de um ensino que não se circunscreve à instrução, mas que assume a tarefa de uma educação integral, veiculando valores – desde logo, cívicos e ecológicos, promovendo uma relação sustentável com o ambiente e os animais. No plano cívico, assumimos como prioridade o combate à violência doméstica, no quadro mais vasto de uma verdadeira Educação para a Cidadania.