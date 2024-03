Portugal conta com 9.293.037 pessoas estão em condições de votar no próximo dia 10 nas eleições legislativas nacionais, 254.533 na Madeira, número muito superior aos 210.349 cidadãos na Região que nos últimos censos (2021) tinham idade igual ou superior a 18 anos.

Esta manhã foi publicado o mapa com o número de eleitores inscritos no recenseamento eleitoral, apurados de acordo com as circunscrições de recenseamento, números que revelam novamente o problema da falta de limpeza dos cadernos eleitorais.

Estas eleições que decorrem em todo o país e que permite também a votação dos portugueses espalhados pelo mundo vão eleger os deputados para ocupar os 230 lugares do parlamento da Assembleia da República nos próximos quatro anos. O cabeça-de-lista do partido ou coligação mais votado, ou que que consiga garantir estabilidade governativa, será convidado a formar governo, sendo ele o próximo primeiro-ministro de Portugal.

O mapa com o número de eleitores, publicado no Diário da República, separa os eleitores cidadãos nacionais; dos cidadãos da União Europeia não nacionais que também têm direito a voto, e os outros cidadãos estrangeiros residentes em Portuga habilitados a eleger.

No caso do Arquipélago da Madeira e dos Açores, a informação está por ilhas, por concelho e depois por freguesias, com separação como referido dos cidadãos estrangeiros da EU e resto do Mundo.

O concelho do Funchal é naturalmente onde se concentra o maior número de eleitores na Região. São 104.794 nacionais, a que se juntam 127 cidadãos da União Europeia e outros 74 cidadãos residentes de outras origens. No total são 104.995 potenciais votantes. Logo depois surge o Município de Santa Cruz com 39.857 pessoas no mapa. São 39.769, 36 e 52, respectivamente em termos de distribuição. Câmara de Lobos está em terceiro lugar no número de eleitores. Tem 32.520 inscritos, 32.511 portugueses, 1 EU e 8 do resto do Mundo. Machico, 19.788 (19.772; 9; 7); Ribeira Brava, 14.034 (14.009; 8; 17); Ponta do Sol, 9.801 (9.780; 13; 8); Santana, 6.881 (6.873; 4; 4); São Vicente, 5.823 (5.819; 0; 4); Porto Santo, 5.489 (5.410; 54; 25); e Porto Moniz, 3.010 (3.004; 3; 3) fecham o mapa do Arquipélago em termos de eleitores inscritos no recenseamento eleitoral.

A título de curiosidade, é o Porto Santo que tem maior peso de estrangeiros nos eleitores habilitados às próximas legislativas, com 54 cidadãos da União Europeia e 25 do resto do Mundo entre os quase 5.500 eleitores.

A Madeira tinha nos últimos censos de 2021 250.744 cidadãos residentes.