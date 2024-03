25,21% dos eleitores já votaram em todo o país

O Ministério da Administração Interna divulgou, há pouco, que a afluência de votantes às urnas cifra-se nos 25,21%, até às 12 horas. As eleições legislativas nacionais decorrem até às 19 horas, no continente e na Madeira. Nos Açores, encerram uma hora mais tarde do que em Lisboa, dada a diferença horária.

Esta é uma percentagem acima da registada em 2022, em que, pelas 12 horas, tinham votado 23,27% dos eleitores inscritos no país.

Concorrem a estas legislativas antecipadas 18 forças políticas, menos três do que nas eleições de 2019 e 2022.

Os resultados provisórios devem ser avançados pelas 20 horas.