2.241 votaram antecipadamente na Madeira

157 pessoas que se inscreveram para votar antecipadamente, na Madeira, não exerceram o seu direito de voto.

Os dados divulgados, esta sexta-feira, pelo Ministério da Administração Interna (MAI) detalham que dos 2.398 eleitores inscritos para votar antes do dia 10 de Março, um total de 2.241 foram, efectivamente, às urnas. Feitas as contas, equivale a uma taxa de participação de 92,12%.

Como não exerceram o seu direito, estes 157 eleitores que se inscreveram para o voto antecipado continuam a poder votar este domingo.

A título de comparação, houve uma maior adesão ao voto antecipado na Região Autónoma dos Açores - e igualmente uma taxa de participação (93,8%) mais elevada se analisarmos os números das duas regiões. No arquipélago açoriano votaram em mobilidade 2.995 dos 3.224 eleitores inscritos nesta modalidade.

O Funchal foi o concelho que contou com o maior número de inscritos. Foram mais de 1400 pessoas.

De resto, a taxa de participação dos eleitores que optaram pelo voto antecipado em mobilidade, nas eleições legislativas de 10 de Março de 2024, foi de 95,17% no conjunto dos 300 municípios que já comunicaram os respetivos dados à Administração Eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.

Faltando conhecer os resultados de 8 municípios (todos no continente), verifica-se que 180.835 do total de 208.007 eleitores inscritos no voto antecipado em mobilidade exerceram esse direito.