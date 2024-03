Mais de 21% dos câmara-lobenses votaram durante a manhã

Mais de 21% dos 32.574 eleitores inscritos no Concelho de Câmara de Lobos votaram na manhã de hoje (até às 11h30), o que representa um acréscimo de quase 3% no período homólogo relativamente às últimas Eleições para a Assembleia da República, em 2022, e a maior afluência das últimas quatro eleições (2011, 2015, 2019 e 2022).

Até ao meio-dia a maior taxa de adesão havia sido registada na freguesia interior do Curral das Freiras (23,09%), seguida do Estreito de Câmara de Lobos (22,09%). Acima da fasquia dos 21% foi também o exercício do dever cívico na freguesia sede de concelho, Câmara de Lobos (21,9%) e na Quinta Grande (21,08%). A destoar na afluência significativa esteve o Jardim da Serra (15,98%), ainda assim o melhor registo quando comparado com Eleições Legislativas Nacionais anteriores.