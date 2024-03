230 deputados da Assembleia da República eleitos hoje

As Eleições Legislativas portuguesas decorrem este domingo 10 de Março. Os portugueses são chamados a votar para eleger os 230 deputados para a 16.ª Legislatura da Terceira República Portuguesa.

Marcelo apela ao voto em tempo de tensões internacionais Presidente da República falou ao País em dia de reflexão

As urnas abrem às 8 e encerram às 19 horas. Para saber onde votar o eleitor deve consultar a página da internet recenseamento.mai.gov.pt ou enviar uma SMS gratuita para o número 3838, com a mensagem "RE (espaço) número de CC/BI (espaço) data de nascimento (aaaammdd)".

Dos 230 deputados a serem eleitos, seis são pelo círculo eleitoral da Madeira. Disputam os lugares um total de 17 candidaturas. Consulte o Boletim de Voto:

Como é feita a contagem dos votos nas eleições legislativas nacionais Este domingo, 10 de Março, é dia de votação para eleger deputados na Assembleia da República. Portugal é composto por 22 círculos eleitorais: 18 no território continental, que correspondem a cada um dos distritos, um círculo eleitoral na Região Autónoma da Madeira, um na Região Autónoma dos Açores, um círculo da Europa e um círculo fora da Europa, definidos pelos portugueses que residem no estrangeiro.

O sufrágio antecipado foi convocado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a dissolução da Assembleia da República na sequência do pedido de demissão do Primeiro-Ministro do XXIII Governo Constitucional, António Costa.

Portugueses vão eleger os 230 deputados da Assembleia da República Fique a saber o que está em causa nas Eleições Legislativas de 10 de Março

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o sexagésimo nono dia do ano, em que faltam 297 dias para o fim de 2024:

Desporto

- 11 horas – Jogo Marítimo - Clube Albergaria da Liga BPI feminina no Campo da Imaculada Conceição;

- 11 horas – Jogo Tondela - Marítimo da I Liga no Estádio João Cardoso;

- 15 horas – Jogo Marítimo B - Sandinenses do Campeonato de Portugal no Complexo Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava;

Cultura

- Das 11h30 às 13 horas - Mercadinho da Camacha com a presença de ‘A Biqueira’ para a divulgação da gastronomia tradicional madeirense e dos produtos locais da época;

- 18 horas - Recital de Flauta de Bisel e Cravo no Museu Arte Sacra inserido no XXXVII Festival de Música da Madeira;

- 18 horas - Actuação de Carlos Alberto Moniz no Teatro Municipal Baltazar Dias no âmbito da 50.ª Feira do Livro;

- 19h30 - Encerramento da 50.ª Edição da Feira do Livro com o espectáculo ‘No Corpo Íntimo da Ilha é que começa o mundo’ no palco principal da Avenida Arriada;

Principais acontecimentos registados a 9 de Março, Dia Mundial do Rim:

1821 - São aprovadas as bases da Constituição liberal de 1822, saída da Revolução de 1820, a primeira Lei Fundamental portuguesa, aprovada por uma assembleia representativa.

1916 - Grande Guerra de 1914-1918. A Alemanha declara guerra a Portugal, pelo apresamento dos navios mercantes, nos portos portugueses.

1918 - É criado, pelo decreto n.º 3902, o Ministério da Agricultura no Governo português.

1928 - O Governo português do general Óscar Fragoso Carmona, saído do golpe de 28 de maio de 1926, recusa o empréstimo da Sociedade das Nações para a recuperação económica do país.

1945 - II Guerra Mundial. Bombardeamento aéreo de Tóquio, Japão, pela força aérea norte-americana. Morrem cerca de 85 mil pessoas.

1959 - A boneca Barbie é lançada pela Mattel, Inc., uma empresa de brinquedos do sul da Califórnia, Estados Unidos da América.

1966 - A França afasta-se da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) por não concordar com a integração supranacional das forças da organização.

1986 - Mário Alberto Nobre Lopes Soares, Mário Soares, toma posse como primeiro Presidente civil da República Portuguesa, eleito por sufrágio universal e direto.

1991 - Mário Alberto Nobre Lopes Soares, Mário Soares toma posse, para o segundo mandato, como Presidente da República Portuguesa.

1996 - Jorge Fernando Branco de Sampaio, Jorge Sampaio, eleito Presidente da República, toma posse do cargo, em sessão na Assembleia da República.

2001 - Jorge Fernando Branco de Sampaio, Jorge Sampaio, toma posse para um segundo mandato como Presidente da República Portuguesa.

2006 - Aníbal Cavaco Silva, toma posse de como 18.º Presidente da República Portuguesa.

2006 - O Presidente norte-americano, George W. Bush, promulga o diploma que prorroga a legislação e permite que a administração norte-americana continue a utilizar as ferramentas anti-terroristas que contém o Patriot Act (Lei Patriota), surgida após os atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

2007 - Os líderes dos 27, reunidos em Bruxelas, na Cimeira da Primavera, chegam a acordo sobre uma meta vinculativa de 20 por cento de energias obtidas de fontes primárias renováveis (vento, água, sol e biomassa), até 2020, em relação ao consumo total de energia na União.

2007 - Brasil e Estados Unidos assinam um acordo de cooperação para a produção de etanol, com vista à criação de um padrão internacional para os biocombustíveis.

2009 - O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assina um decreto que levanta as restrições ao financiamento público da investigação sobre células estaminais embrionárias, revogando as medidas do seu antecessor, George W. Bush.

2011 - Aníbal Cavaco Silva toma posse para um segundo mandato como Presidente da República.

2011 - O governador do estado norte-americano de Illinois abole a pena de morte, depois de uma moratória, criada após a condenação de 13 homens inocentes, ter suspenso, durante mais de uma década, a pena capital.

2011 - O vaivém espacial norte-americano Discovery aterra no Centro Espacial Kennedy da NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, na Florida, terminando a sua última missão, depois de 39 viagens ao Espaço.

2012 - É assinado o acordo com os credores que permite cortar a dívida grega em 100 mil milhões de euros.

2016 - Marcelo Rebelo de Sousa toma posse como Presidente da República.

2020 - Covid-19: são anunciados em catadupa adiamentos e cancelamentos de iniciativas diversas, são encerrados ou condicionados os acessos a alguns serviços públicos e condicionadas visitas a hospitais, e escolas de norte a sul suspendem as aulas presenciais, incluindo universidades. No Algarve são canceladas 60% das reservas dos hotéis, o início da maior queda no turismo e restauração alguma vez sentida. O ministro da Administração Interna anuncia a suspensão de todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afectadas pela covid-19 em Itália e recomenda a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas ou em espaços fechados com mais de mil.

2020 - O Leixões-Farense, da II Liga de futebol, é o último jogo das ligas profissionais a disputar-se com público nas bancadas e sem as restrições impostas pela pandemia de covid-19.

2020 - Com o registo dos dois primeiros casos de covid-19 o Chipre torna-se o último país da União Europeia a ser atingido pelo novo coronavírus.

2022 - Um ataque russo à maternidade ucraniana em Mariupol (leste) causa indignação internacional.

