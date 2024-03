Ponta Delgada e Boaventura são para já as mesas do concelho de São Vicente a que melhor percentagem de votação regista ultrapassando os 24% dos eleitores inscritos.

Um registo que apesar da chuva é semelhante a outros actos eleitorais, o que poderá ser um dado a ter em conta para os que gostam de analisar este tipo de expressões e afluências.

Fajã do Penedo com 16% é de todas as assembleias de voto a que melhor afluência tem até ao meio dia