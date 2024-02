PS questiona autarquia sobre a concessão do complexo de ténis do Porto Santo

O vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Porto Santo questionou, hoje, o presidente da autarquia sobre a intenção já expressa pelo Governo Regional de concessionar o complexo de ténis da ilha.

Tendo em conta que esta infra-estrutura está sob a alçada da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, organismo no qual a autarquia também tem participação, Miguel Brito aproveitou a reunião camarária pública desta manhã para instar o presidente da edilidade sobre esta matéria.

Atendendo a que este espaço público foi alvo de obras, para que a sua gestão passe para a esfera privada, o vereador socialista quer saber em que moldes é que tal irá ocorrer, para assegurar que os utilizadores não são prejudicados.

Outro dos assuntos abordados na reunião de hoje teve a ver com as grandes quantidades de sargaço que estão a sujar o areal do Porto Santo. Embora o município não tenha responsabilidade directa na gestão da praia, Miguel Brito considera que, atendendo à proximidade com o Governo Regional, deve haver uma concertação no sentido de proceder à limpeza do areal com a maior rapidez, até porque está em causa a principal imagem de marca da ‘ilha dourada’.