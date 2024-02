Brasil ou Croácia no caminho de Portugal no Mundial de ténis de mesa

A seleção portuguesa masculina vai defrontar nos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de Equipas em ténis de mesa o vencedor do encontro entre o Brasil e a Croácia, encontro marcado para esta quarta-feira às 11 horas (hora em Portugal continental).

A selecção brasileira é a actual oitava classificado do ranking mundial e já está qualificado para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, dado que é campeão continental da América do Sul.

Em Busan, a seleção brasileira terminou em terceiro lugar no grupo 7, com vitórias por 3-0 frente ao Canadá e 3-1 frente à Malásia e derrotas perante Singapura (0-3) e Eslovénia (1-3).

O Brasil está representado na Coreia do Sul pelos jogadores Vitor Ishiy (90.º), Guilherme Teodoro (138.º) e Carlos Ishida (294.º).

Quanto à Croácia é a 15.ª classificada do ranking e no último Campeonato da Europa, realizado em 2023, terminou em 5.º lugar. A equipa alcançou o 2.º lugar no Grupo 1, tendo vencido a Hungria (3-1), Bélgica (3-2) e Cuba (3-1) e perdido apenas com a China (0-3). A seleção é formada por Tomislav Pucar (48.º), Andrej Gacina (59.º), Filip Zeljko (124.º) E Frane Kojic (344.º).

João Monteiro obrigado a deixar a selecção devido a uma virose

João Monteiro deixou a concentração da seleção nacional em Busan, na Coreia do Sul, depois de cinco dias a combater um vírus.

"A FPTM agradece a João Monteiro o esforço realizado nos últimos dias, no sentido de poder ajudar a equipa nacional durante este Campeonato do Mundo", adiantou na tarde de hoje a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa em comunicado.