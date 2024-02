O passaporte para os jogos olímpicos foi alcançado com a vitória sobre a Croácia, por 3-1 nos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de equipas em ténis de mesa que está a ter lugar em Busan, na República da Coreia.

No partida com a Croácia, o madeirense Marcos Freitas foi a grande figura ao vencer o primeiro e decisivo encontro, enquanto a outra vitória lusa foi alcançada por Tiago Apolónia.