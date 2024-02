Quais são os benefícios da Leitura em Voz Alta?

No século passado, os livros eram uma raridade e ir ao cinema era uma ostentação e um luxo, pois poucas pessoas tinham televisão. Os anos foram passando e hoje existe uma panóplia de livros de diferentes tipologias e estes continuam ainda a ser pouco lidos. A leitura coletiva deixou de ser considerada uma atividade prioritária e essencial na formação académica dos jovens, daí existirem ainda muitas dificuldades na literacia da leitura.

Ler significa extrair informação do material escrito, podendo esta prática ser efetuada em diferentes modalidades: dialogada, silenciosa, em coro e em voz alta. Especificamente a leitura em voz alta apresenta significativos benefícios neurológicos, muito mais ricos do que aqueles que são ativados aquando da leitura silenciosa. Esta modalidade de leitura melhora a capacidade de atenção/ concentração, enriquece o vocabulário, exercita a imaginação, enaltece os sentimentos e aumenta a autoestima e a autoconfiança.

Ler em voz alta pode ainda ajudar na deteção de algumas gralhas, como por exemplo a identificar algumas dificuldades de aprendizagem específicas, nomeadamente a dislexia, uma vez que são detetadas trocas de fonemas ou sílabas aquando da sua leitura. Para além disso, a leitura desenvolvida em voz alta pode inclusivamente corrigir outros problemas de linguagem oral, tais como as dificuldades articulatórias e de dição, a gaguez, …

A leitura de livros, em voz alta, em contexto de sala de aula e no seio familiar deve fazer parte de uma prática diária. Concretamente na Educação Pré-Escolar, os educadores leem livros integrais, em voz alta, como uma atividade rotineira, por isso é premente este treino não só neste nível de ensino, como em todos os ciclos.

Apesar das Aprendizagens Essenciais de Português abrangerem a leitura de textos e livros da área da Educação Literária, os docentes têm vindo a dedicar algum tempo para a leitura em voz alta de obras literárias integrais, embora ainda seja necessário um trabalho mais intenso e sistemático. Contudo, tenho plena consciência da existência de longos programas curriculares por cumprir nas escolas e do escasso tempo que os pais têm para realizar este tipo de tarefas.

Inclusivamente o Plano Nacional de Leitura propõe que os docentes do 1.º e 2.º ciclos deem prioridade à leitura orientada em sala de aula, em voz alta, no entanto essa prática ainda não se tornou muito viral nestes ciclos.

Se a prática da leitura, em voz alta, passar a ser uma constante nas aulas e em casa, as crianças e os jovens vão se sentir mais motivados e com mais gosto por contactarem com obras literárias, ganhando outro gosto, melhores hábitos de leitura e consequentemente adquirirão uma melhor proficiência leitora. A escola, tal como os pais têm um papel fulcral neste incentivo por criar hábitos de leitura, carecendo de trilhar caminhos para uma leitura diária.

A modalidade de leitura, em voz alta, poderá servir de ponte para a leitura individual, contribuindo também para avaliar gradualmente a velocidade leitora. Se as crianças e os jovens forem incentivados a ler um livro em voz alta e se permitirmos a sua exploração, mais facilmente iremos criar outros hábitos de leitura, proporcionando mais momentos alternados de leitura em voz alta e de leitura silenciosa.

Para as crianças e jovens mais tímidos e reservados, esta modalidade de leitura não lhes agrada muito, mas gradualmente vão perdendo o nervosismo e criando outro à vontade. Especificamente as crianças que ainda não têm o automatismo da decifração efetuado revelam dificuldades acrescidas nessa modalidade de leitura, uma vez que perdem muito tempo a decifrar as cadeias grafemáticas, o que lhes causa rejeição pela leitura.

Sabendo dos benefícios da leitura em voz alta e da importância de ler obras literárias, sugiro que os adultos o façam diariamente, tornando-as como práticas rotineiras, lúdicas e motivadoras. Assim contribuiremos para melhores competências comunicativas articulatórias e de dição, assim como para melhores hábitos de leitura e para o alcance de níveis mais altos de proficiência leitora das nossas crianças e jovens.