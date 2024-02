Intervenções do VAR explicadas no Estádio da Madeira

As explicações dos árbitros de campo das decisões tomadas em situações que o VAR tenha intervenção vão estar disponíveis em 13 jogos de três competições nos próximos dias. O Conselho de Arbitragem, após autorização por parte do IFAB e da FIFA, decidiu utilizar o sistema de comunicação para público da decisão final do árbitro em jogadas de possível revisão da decisão ou decisões factuais como por exemplo foras de jogo ou infrações cometidas dentro ou fora da área, para assinalar ou não um pontapé de penálti.

Eis os próximos jogos que vão contar com explicações do VAR nos estádios.

21.ª jornada da II Liga

Académico Viseu-Penafiel (amanhã)

Nacional-Lank Vilaverdense (amanhã)

Benfica B-Leixões ( amanhã)

Paços de Ferreira-Marítimo (domingo)

FC Porto B-Mafra (domingo)

Santa Clara-Feirense (segunda-feira)



22.ª jornada da II Liga

Leixões-Paços de Ferreira (16 de fevereiro)

5.ª eliminatória da Taça de Portugal futebol feminino

Damaiense-Sporting (amanhã)

Torreense-Lank Vilaverdense (amanhã)

SC Braga-Vitória de Setúbal (amanhã)

Benfica-Valadares Gaia (domingo)

Segunda mão das meias-finais da Taça da Liga futebol feminino:

Sporting-Racing Power (14 de fevereiro)

Valadares Gaia-Benfica (14 de fevereiro)