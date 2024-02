'Ilha da Madeira' já chegou ao Caniçal para abastecimento regular da Região

O navio 'Ilha da Madeira', que vai realizar o abastecimento da Região, já se encontra no porto do Caniçal. Trata-se do novo navio pertencente à Transinsilar, pertencente ao grupo ETE, que ontem chegou a esse porto.

Este é um dos maiores investimentos da empresa desde há 5 anos, quando renovou a sua frota de contentores. "Um investimento pensado para responder na íntegra às características das operações na ilha da Madeira, e atender às reais necessidades da comunidade local", refere nota à imprensa.

O navio tem 127 metros de comprimento e deadweight de 8450 tons, está equipado com duas gruas com mais de 45 toneladas de capacidade e poderá atingir a velocidade máxima de 16 nós. Pode transportar mais de 710 TEUS (dos quais 100 reefers). A mesma nota dá conta de que, dadas as características, haverá uma maior capacidade de serviço na operação Madeira Expresso.

Estamos comprometidos com estas populações e agentes económicos, e a aquisição deste novo navio é símbolo desse compromisso e sinal da proximidade da Transinsular à comunidade madeirense e de que nos mantemos atentos à satisfação daquelas que são as suas reais necessidades. O facto de ser um navio português, com tripulação portuguesa, também mostra que apostamos no desenvolvimento de Portugal, em profissionais qualificados no sector, sendo promotores da criação de postos de trabalho no país. Matthieu Roger, CEO da Transinsular

O novo navio 'Ilha da Madeira', junta-se agora à frota da Transinsular, composta pelos navios Monte Brasil, Monte da Guia, Ponta do Sol, Insular e São Jorge, que prestam serviço na Madeira e nos Açores.