JPP quer saber porque CMF celebrou "contratos milionários" em viagens e estadias

Na sequência do recente comunicado da Câmara Municipal do Funchal, o Juntos Pelo Povo (JPP) sublinha que trazer "à luz do dia" a existência de quatro contratos da autarquia sobre viagens e estadias provocou uma "urticária política" nos responsáveis do Município.

Diz a senhora presidente que entre Outubro de 2021 até à presente data foram gastos 45 mil euros em viagens e estadias e que as afirmações do JPP “falharam por 955 mil euros”. O facto é que estes contratos a que se refere a Presidente e denunciados pelo JPP, estão publicados no Portal Base.gov. São factos indesmentíveis. Contra factos não há argumento. JPP

Nesse sentido, o partido apela que expliquem a razão destes contratos de valores na ordem dos 300 mil euros cada.

"Como se costuma dizer 'não bate a bota com a perdigota'. Se os gastos efectivos em viagens, são os que referiu, para quê estes contratos (em 2023), em dois lotes para a WIDE TRAVEL, Lda e para a EMVIAGEM S.A, com valores de 310 e 330 mil euros, respectivamente", questiona o JPP.