Leixões-Nacional terá explicação do árbitro em situação de VAR

O Conselho de arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai tentar pela terceira vez aplicar as explicações dos árbitros de campo das decisões tomadas com intervenção do videoárbitro (VAR).

Depois de tentativas em jogos anteriores, mas sem que tenha existido a necessidade de aplicar a medida, a mesma está prevista agora para um leque mais alargado, em quatro jogos da Liga feminina e seis da II Liga.

"As explicações dos árbitros de campo das decisões tomadas em situações de intervenção de vídeoarbitragem estará disponível numa dezena jogos de duas competições a realizar nos próximos dias", adianta a Federação Portuguesa de Futebol, e onde se destaca o encontro da II Liga, agendado para domingo às 11 horas entre Leixões e Nacional da Madeira.

O organismo especifica os jogos Sporting-Valadares Gaia, no sábado, Sporting de Braga-Racing Power e Damaiense-Clube de Albergaria, no domingo, bem como o Benfica-Torreense, na próxima quarta-feira, a contar para a Liga feminina.

Da II Liga, foram escolhidos os jogos Länk Vilaverdense-Santa Clara e Mafra-Belenenses, na sexta-feira, União de Leiria-FC Porto B e Penafiel-Oliveirense, no sábado, Leixões-Nacional, no domingo, e Tondela-Paços de Ferreira, na segunda-feira.

"O Conselho de Arbitragem, após autorização por parte do IFAB e da FIFA, decidiu utilizar o sistema de comunicação para público da decisão final do árbitro em jogadas de possível revisão da decisão ou decisões factuais, como por exemplo foras de jogo ou infrações cometidas dentro ou fora da área, para assinalar ou não um pontapé de penálti", voltou a lembrar o órgão da arbitragem da FPF.

Este sistema, com a explicação a ser dada em tempo real, já existe em outras modalidades, como o râguebi, e já foi testado pela FIFA em competições como o Mundial feminino de 2023.

A autorização da FIFA e do IFAB permite que Portugal seja um dos pioneiros a avançar para uma fase de testes a este sistema.