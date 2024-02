Cerca de 120 jovens participaram no projecto ‘Incluir pelo Mar’

"Promover a adaptação ao meio aquático e reforçar a prática desportiva junto das crianças e jovens com mobilidade reduzida" foram os principais objectivos do projecto 'incluir pelo Mar', dinamizado pelo ‘Grupo Informal de Jovens Saltaventos’, composto por três jovens atletas ligados à vela.

Neste contexto, ao longo dos últimos seis meses, foram realizadas várias actividades náuticas, com especial enfoque na vela adaptada para jovens com mobilidade reduzida. Uma forma, segundo a organização, de "reforçar a solidariedade e a inclusão destes jovens, numa lógica de promoção da interação social e desportiva".

O espaço destinado a estas actividades, pertencente ao Clube Naval do Funchal, em São Lázaro (junto à Marina) recebeu, esta manhã, a visita da secretária regional de Inclusão e Juventude. No âmbito do encerramento deste projecto, que termina a 15 de Fevereiro, Ana Sousa revelou que 120 jovens participaram nesta iniciativa.

“Nos últimos seis meses, cerca de 120 jovens, muitos deles com mobilidade reduzida, tiveram a oportunidade de desenvolver capacidades e competências sociais. A inclusão, através do desporto, é uma excelente forma de promover o convívio, a interação e o desenvolvimento de valores pessoais e sociais, bem como promover estilos de vida saudáveis e é por essa razão que projectos como este contarão sempre com o apoio do Governo Regional”, frisou a secretária com a pasta da Inclusão.

O projecto ‘Incluir pelo Mar’ contou com o apoio da Secretaria Regional de Inclusão e Juventude, através da Direção Regional de Juventude (DRJ) e encontra-se inserido no ‘Roteiro Empreende’.

Uma iniciativa da DRJ que permite dar a conhecer os projetos de inovação desenvolvidos no Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT) e que premeia, através de apoio financeiro, a capacidade empreendedora dos grupos informais de jovens e associações juvenis.

Para além do apoio do Governo Regional, este projeto contou ainda com a parceria da Câmara Municipal do Funchal, APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, e Clube Naval do Funchal.