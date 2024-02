Marítimo inaugura Delegação no Paul do Mar

O Marítimo inaugurou, esta sexta-feira, a sua mais recente Delegação, mais concretamente no Paul do Mar. O objectivo, conforme explicam os responsáveis verde-rubros, passa pela "consolidação da expansão do Marítimo na Região".

Na inauguração marcou presença o presidente do clube, Carlos André Gomes, assim como o presidente do Conselho Fiscal, Miguel Silva Gouveia.

Também estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, e o presidente da Junta de Freguesia do Paul do Mar, Paulo Rodrigues.