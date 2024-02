Badminton fomenta novos atletas com projecto PEP

Decorre hoje, 3 de Fevereiro 2024, no Pavilhão da Serra de Água, os torneios regionais "1.º Torneio Aberto ABRAM Época 2024" e "1.º Shuttle Time Época 2024", promovidos pela Associação de Badminton da Madeira.

As respetivas competições contaram com a participação dos atletas dos clubes filiados, AD Pontassolense, CDR Prazeres, CS Madeira e Valour FC, a competirem nos escalões Sub9, Sub11, Sub13, Sub15, Sub17 e Sub19. No final do torneio procedeu-se a entrega dos prémios aos vencedores do torneio, na presença dos responsáveis pelos clubes presentes.



Ainda de realçar que viria a decorrer hoje, no Pavilhão Gimnodesportivo da Levada, mais uma sessão de treinos dos atletas integrados no Projeto PEP, sessão de treinos, que contou com a orientação do técnico Cosme Berenguer.