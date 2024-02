Washington confirma novos ataques contra os Huthis no Iémen

As forças armadas norte-americanas confirmaram hoje terem realizado na quarta-feira novos ataques contra instalações militares dos rebeldes Huthis no Iémen, que, segundo Washington, se preparavam para lançar vários mísseis.

"No dia 07 de fevereiro, cerca das 21:00, hora de Saná (18:00 em Lisboa), as forças [norte-americanas] conduziram ataques de autodefesa contra dois sistemas móveis de mísseis anti-navio prontos a serem lançados contra navios no Mar Vermelho", declarou o comando militar norte-americano para o Médio Oriente (Centcom), num comunicado.

No comunicado, o Centcom acrescentou que, cerca de duas horas e meia mais tarde, as tropas norte-americanas efetuaram um segundo ataque contra um sistema móvel de mísseis de cruzeiro terra-terra pronto a ser lançado.

"O Centcom identificou estes mísseis nas zonas do Iémen controladas pelos Huthis e determinou que representavam uma ameaça iminente para os navios da Marinha dos Estados Unidos e para os navios mercantes na região", indicou o mesmo comunicado.

Na terça-feira, a agência noticiosa Saba.net, associada ao grupo iemenita xiita e pró-iraniano Huthis, reportou o que os rebeldes pensavam ser novos ataques conduzidos pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido na província ocidental de Hodeida.

De acordo com a Saba.net, os ataques tiveram como alvo a zona de Ras Issa, na cidade de Souleif, e um funcionário de uma refinaria da zona disse à agência noticiosa France-Presse (AFP) ter ouvido duas explosões.

Desde novembro, os rebeldes iemenitas têm atacado repetidamente navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden devido à ofensiva de Israel na Faixa de Gaza contra o grupo islamita palestiniano Hamas, focando maioritariamente as suas operações contra embarcações israelitas ou com ligações a Israel.

Os ataques dos rebeldes iemenitas obrigaram muitos armadores a suspender a passagem por esta zona, que movimenta cerca de 12% do comércio mundial.

Em resposta, Washington, que voltou a colocar os Huthis na lista de entidades "terroristas", criou em dezembro uma coligação multinacional para proteger o tráfego marítimo na região.

Uma vez que esta coligação não conseguiu, até agora, pôr termo às incursões dos Huthis, as forças norte-americanas e britânicas, que tinham ameaçado atacar as posições dos rebeldes caso estes não acabassem com as manobras, efetuaram vários ataques no Iémen desde meados de janeiro.