EUA e Reino Unido lançam onda de ataques contra os Huthis em 13 pontos do Iémen

Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram este sábado uma nova onda de ataques contra os rebeldes Huthis em 13 pontos do Iémen, em resposta aos ataques a navios no Mar Vermelho, confirmou o Pentágono.

"Estes ataques têm como objetivo interromper e degradar ainda mais as capacidades dos Huthis, apoiados pelo Irão, para levarem a cabo os seus ataques imprudentes e desestabilizadores contra navios norte-americanos e internacionais que transitam legalmente no Mar Vermelho", afirmou o Pentágono em comunicado.

O Pentágono afirmou que foi apoiado nesta ação militar pela Austrália, Bahrein, Canadá, Dinamarca, Países Baixos e Nova Zelândia.

A coligação atingiu 13 locais associados a instalações de armazenamento de armas Huthis, lançadores de mísseis, sistemas de defesa aérea e radares Huthis profundamente enterrados.

"Esta ação coletiva envia uma mensagem clara aos Huthis de que continuarão a sofrer mais consequências se não pararem os seus ataques ilegais à navegação internacional e aos navios de guerra", acrescenta o comunicado.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) afirmou na rede social X que, nas últimas horas, tinha atingido "em legítima defesa" seis mísseis de cruzeiro antinavios dos Huthis, que seriam lançados contra navios no Mar Vermelho, e abatido uma dúzia de drones.

O Centcom disse que identificou os mísseis de cruzeiro em áreas controladas pelos Huthis no Iémen, às 19:20 locais (16:20 em Lisboa) e "determinou que representavam uma ameaça iminente para os navios da Marinha dos Estados Unidos e navios mercantes na região".

"Esta ação protegerá a liberdade de navegação e tornará as águas internacionais mais seguras para a Marinha dos Estados Unidos e os navios mercantes", acrescentou.

O comando referiu ainda que sexta-feira, às 10:30 locais (07:30 em Lisboa), o contratorpedeiro USS Carney da Marinha dos Estados Unidos atacou e abateu um veículo aéreo não tripulado sobre o Golfo de Aden, uma operação em que "não foram registados feridos ou danos".

Algumas horas mais tarde, às 16:40 locais (13:40 em Lisboa), as forças do Comando Central dos Estados Unidos efetuaram ataques contra quatro UAVs Huthis que estavam prontos a ser lançados.

Outro ataque ocorreu às 21:20 horas (18:20 em Lisboa), quando o contratorpedeiro USS Laboon e os F/A-18 do Carrier Strike Group Dwight D. Eisenhower atacaram e abateram sete UAVs sobre o Mar Vermelho, sem registo de feridos ou danos.

Os Huthis, um grupo apoiado pelo Irão e considerado terrorista por Washington, levaram a cabo dezenas de ataques a navios comerciais no Mar Vermelho, em retaliação pela ofensiva de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Os últimos ataques de retaliação contra o grupo iemenita, que aumentam as tensões no Médio Oriente, ocorreram no mesmo dia em que os Estados Unidos bombardearam dezenas de alvos no Iraque e na Síria, alegadamente ligados ao Irão, em retaliação pelo ataque com drones que matou três soldados americanos na semana passada.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse em comunicado que não procura um conflito no Médio Oriente, mas avisou que o seu país responderá com força a qualquer ataque.