Debate sobre economia social inicia comemorações em Condeixa

O programa das comemorações populares do 50.º aniversário do 25 de Abril, em Condeixa-a-Nova, vai começar na sexta-feira com um debate sobre a importância da economia social.

Subordinada ao tema "A importância da economia social nos territórios", a palestra será proferida às 15:30 por Sílvia Ferreira, investigadora do Centro de Estudos Sociais e da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, inaugurando um ciclo de debates comemorativo dos 50 anos da Revolução dos Cravos.

A sessão, no salão nobre dos Paços do Concelho, é antecedida por uma "saudação musical", às 15:15, com a participação da cantora Isabel Melo e Silva e do guitarrista Eduardo Aroso, que interpretarão "Balada do Outono" e "Canção de Embalar", de José Afonso.

"A economia social é reconhecida nos seus contributos para a promoção do emprego e a formação, a inclusão social, a igualdade e não-discriminação, o desenvolvimento local de base comunitária e as transições ecológica e digital", destacou hoje, em comunicado, a Comissão Promotora das Comemorações Populares do 25 de Abril em Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, apoiadas pela Câmara Municipal.

Para celebrar no concelho os 50 anos do derrube do fascismo, "quisemos impulsionar um programa mais abrangente e mobilizador, imprimindo um especial significado à passagem de uma data tão marcante para a história da democracia portuguesa e do poder local democrático", afirmou, por sua vez, o presidente da Câmara, Nuno Moita, numa outra nota também enviada à agência Lusa.

"Nesta palestra, farei uma revisão da história e significado da economia social em Portugal, com um olhar mais atento sobre o seu papel nos territórios, apresentarei os principais quadros estratégicos nacionais e internacionais com impacto na economia social, com especial relevância para os que incidem sobre a sua dimensão territorial", antecipou Sílvia Ferreira.

Também citada na nota da autarquia, revelou que terminará a iniciativa "com a discussão dos principais desafios e oportunidades que se colocam às organizações da economia social".

Na lista destas organizações, de acordo com o Plano de Ação para a Economia Social, estão incluídas as cooperativas, as associações, as mutualidades, as fundações e as empresas sociais, adiantou Sílvia Ferreira.

Esta primeira sessão do ciclo de palestras é apoiada pela Associação de Desenvolvimento Empresarial de Condeixa.

Para 16 de março, está marcado o segundo debate, intitulado "O pronunciamento das Caldas de 16 de março de 1974 e o 25 de Abril: a história contada por quem participou nas operações militares da Revolução dos Cravos", com intervenções de Álvaro Bento Lapa, José Magalhães Castela, Manuel dos Santos e Carlos Beato.

Outras ações das comemorações populares dos 50 anos do 25 de Abril em Condeixa-a-Nova envolverão escolas, juntas de freguesia, movimento associativo e população.

Além do ciclo de palestras, estão previstos concertos, exposições e lançamentos de livros, entre outras realizações culturais.