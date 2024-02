José Gomes oficializado no Zamalek

O Zamalek, do Egipto, anunciou esta sexta-feira a contratação do treinador português José Gomes. O antigo técnico do Marítimo, de 53 anos, está, assim, de regresso ao activo, depois de ter deixado o Desportivo de Chaves no início da temporada após seis jogos sem vencer.

O Zamalek é o atual 12.º lugar do campeonato do Egito com 11 pontos em oito jogos realizados. Na época passada, os faraós foram orientados pelo português Jesualdo Ferreira. O emblema egípcio não é campeão desde 2021/22, época em que garantiu o seu 14.º título nacional.