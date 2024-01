Vítor Costa vai jogar no futebol norte-americano

Vítor Costa deixa o Marítimo, neste mercado de Janeiro, e vai jogar no futebol na MLS, a liga norte-americana de futebol.

O negócio estava concretizado desde o inicio da semana passada, mas apenas após o jogador estar de posse do visto de trabalho, teve permissão para viajar para os Estados Unidos, o que o fez na manhã desta quarta-feira.

“Trata-se de um bom projecto para mim, nomeadamente ao nível financeiro”, disse o jogador antes do embarque no avião que o ia transportar para Lisboa, na ligação para os Estados Unidos.

Refira-se que Vítor Costa, que no futebol português já tinha jogado no Arouca e no Desportivo das Aves, chegou para o Marítimo na temporada de 2021/22, tendo, nestas duas épocas e meia, alinhado em 112 jogos com a camisola verde-rubra em todas as competições e averbado dois golos. Esta será a sua terceira experiência a jogar fora do Brasil, pois tem ainda uma passagem pelo Lens de França, em 2019/20.