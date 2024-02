João Olim integra equipa da SIC Maui

Após ter anunciado a saída da equipa NSP, que pertenceu na época de 2023 até o dia de hoje, o atleta madeirense de SUP, João Olim anuncia a sua entrada na SIC Maui, uma marca internacional criada por Mark Raaphorst em 2006.

Esta nova participação na equipa resulta de uma parceria do atleta com a SIC Maui e com a SUP Norte. A parceria tem como objectivo "elevar ainda mais o nível do atleta e da equipa, bem como impulsionar em Portugal, tanto a marca, como a loja, que actualmente já é a maior loja de SUP no país", refere nota enviada, esta tarde, à comunicação social.

A época desportiva de SUP em Portugal está prestes a começar, mais precisamente a 23 e 24 de Março, com a prova do campeonato nacional organizada pela Federação Portuguesa de canoagem que se realizará em Mirandela.

A ambição de fazer mais e melhor motiva o atleta madeirense de SUP que continuará a ser apoiado pela Dupladp, Crédito Agrícola, MAIS, Grant Thornton, Turismo da Madeira e Câmara de Machico.

Em 2023, ano em que entrou na universidade, João Guilherme Olim viveu uma "época de sonho". Foi ao 2023 ICF Stand Up Paddling World Championships, que se disputou em Pattaya, na Tailândia, e obteve resultados promissores. Conquistou o 3.º lugar na final B de Race Técnico, o que garantiu um honroso 15.º lugar da geral na categoria de Race Técnico a Portugal na categoria júnior e esteve ainda entre os semi-finalistas da prova de sprint júnior, tendo fechado esta participação na prova de velocidade no sexto lugar final do seu ‘heat’.

O madeirense chegou ao Mundial com títulos nacionais no escalão sub-18, tanto na Maratona, como no Sprint e no Race Técnico, tendo alcançado também o 6.º lugar no ISA World SUP and Paddleboard Championship, na cidade francesa de Les Sables d’Olonne.