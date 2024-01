UMa concorre a fatia de 20 milhões para promover sucesso

A Universidade da Madeira (UMa) esteve presente ontem na apresentação pública das manifestações de interesse promovida pela Direcção-Geral do Ensino Superior no âmbito dos projectos candidatos a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), investimento RE-C06-i07 ‘Impulso Mais Digital’, submedida ‘Inovação e Modernização Pedagógica no Ensino Superior - Programa de Promoção de Sucesso e Redução de Abandono Escolar no Ensino Superior. São mais de 30 universidades e institutos politécnicos que ao longo de três dias se apresentam em Lisboa perante uma comissão especializada que decidirá se têm ou não acesso a uma fatia dos 20 milhões para aqui reservados.

O encontro que decorre desde segunda-feira e que hoje termina é o primeiro de quatro, são três dias completos a ouvir as instituições admitidas. Estão previstos outros dedicados às áreas da Medicina, Competências Digitais e Inovação Pedagógica. Nestes três casos a Madeira também marca presença numa candidatura colectiva. Concorre em consórcio com outras instituições, como determina o próprio concurso. No caso de Medicina a UMa tem entre os parceiros a Universidade de Lisboa, nos dois outros a Universidade Nova.

Sobre o programa dedicado à promoção de sucesso e redução de abandono escolar no ensino superior, a instituição madeirense apresentou ‘UMa Promoção de Sucesso’, um programa de mentoria vocacionado para os alunos de 1.º ano e que ingressam na UMa pela primeira vez.

“Todas as instituições que submeteram candidaturas estão a apresentá-las perante um júri”, revelou Constança Drummond. “Estão a colocar questões e na base dessa audição pública depois é que vão decidir se vão apoiar ou não”, acrescentou a vice-reitora da UMa.

“O que nós fizemos foi investir nas mentorias, nas mentorias por pares e também as mentorias pelo director de curso porque achamos que é uma forma de apoiar mais o estudante por perto e é uma forma de ajudar o estudante a ter sucesso”. Isto a par de promover o acolhimento dos que chegam à UMa. O ‘UMa Promoção de Sucesso’ tem um conjunto vasto de medidas, segundo a vice-reitora.

O programa do PRR permite pedir apoio para reforçar as bolsas de estudo e os prémios de mérito e a UMa também solicitou essas verbas. “Queremos desenvolver mais o voluntariado e premiar os alunos”, revelou Custódia Drummond. “Eles podem apoiar uma parte e outra não. Não sei que verbas têm”, confessou. “Eles vão analisar as propostas a ver se vão ao encontro do aviso e ao encontro das verbas que têm. (…) Mas depois também depende da dimensão das instituições e das áreas em que querem apostar ou apoiar mais”, afirmou.

“Nesta nós fomos sozinhos porque podíamos ir sozinhos, e porque tínhamos número de estudantes suficientes e tínhamos iniciativas. Nos próximos os próprios avisos obrigam-nos a ir em consórcio”, esclareceu. Estas outras apresentações ainda não foram publicitadas.

As medidas do ‘Impulso Mais Digital’ quer abrange os quatro concursos têm de ser realizadas/ concluídas até final de Junho de 2026, com as contratualizações necessárias fechadas até 21 de Dezembro de 2025, revelou Custódia Drummond.

“Isto para nós é muito importante, são oportunidades que queremos aproveitar ao máximo”, assumiu a representante.

O programa ‘Impulso Mais Digital’ foi lançado no final de Outubro do ano passado, no decurso da reprogramação do PRR.