Marcelo Marques assina pelo São João Ver

Marcelo Marques, avançado madeirense de 25 anos, assinou contrato com o São João Ver, equipa de Santa Maria da Feira que compete na Série A do Campeonato de Portugal, até final da presente temporada. Marcelo Marques, que estava vinculado ao Portosantense, fez toda a formação no Marítimo, clube que representou até 2021. Depois mudou-se para a Oliveirense onde teve como treinador Fábio Pereira, actual técnico do Marítimo.

Antes de ingressar no Portosantense, o atacante madeirense esteve uma época no Anadia, da Liga 3.