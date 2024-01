Ribeira Brava aumenta apoio aos bombeiros e aprova regulamento da Taxa Turística Municipal

207 mil euros é quanto a autarquia da Ribeira Brava vai conceder à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol para o ano de 2024.

"Um valor que se traduz num aumento de 18 mil euros em relação ao ano passado, para fazer face à actualização intercalar das remunerações dos bombeiros estabelecida no Decreto-Lei n.º 26-B/2023, onde a autarquia da Ribeira Brava assegura 60% e a da Ponta do Sol os restantes 40%", salienta o executivo em comunicado de imprensa.

O apoio foi, hoje, aprovado, por unanimidade, em reunião de câmara e prevalece "enquanto se aguarda a entrada em vigor do novo modelo de financiamento dos bombeiros, que será financiado de acordo com o modelo de 60-40%, sendo suportado pelo Governo Regional da Madeira e pelas Câmaras Municipais, respectivamente", explica a mesma nota.

"Com uma acção cada vez mais abrangente, os bombeiros atuam na defesa do meio ambiente, no apoio em atividades, no resgate em montanha, para além do combate a incêndios e da prestação de socorro em diferentes cenários, sendo imprescindível assegurar os meios necessários para o referido exercício, pelo que o município volta a aprovar o referido apoio no início do ano civil, de forma a que a Associação possa fazer face ao pagamento dos salários dos seus soldados da paz", sustenta a autarquia.

Na reunião de câmara desta quarta-feira foi também aprovado o projecto de regulamento da Taxa Municipal Turística do Município, que será submetida à discussão pública e prevê "a cobrança de dois euros por dormida remunerada em empreendimentos turísticos ou estabelecimentos de alojamento local", localizados na Ribeira Brava, "até um máximo de sete noites seguidas", o que "equivale a um valor máximo de 14 euros por hóspede".

"A receita gerada com a taxa turística será destinada ao estímulo do turismo local sustentável e de qualidade, bem como à preservação dos recursos naturais e paisagísticos locais, devendo ser aplicada em áreas e atividades que potenciem a promoção turística e atraiam mais visitantes", sublinha a autarquia.

Foi igualmente aprovado um apoio para o cortejo de carnaval promovido pela Casa do Povo do Campanário, no próximo dia 19 de Fevereiro. "O evento atrai muita gente ao centro da freguesia e é uma forma de a autarquia descentralizar as actividades festivas e promovê-las nos diferentes locais do concelho", justifica o executivo.