Preço mediano dos alojamentos familiares na Região foi de 1.875 euros/m2 em 2023

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje a informação para o preço mediano dos alojamentos familiares, relativa ao 3.º trimestre de 2023. Esta nota divide-se em duas partes, uma com a análise dos resultados do trimestre em referência, tendo em conta apenas os três meses do trimestre, e outra com a informação dos últimos doze meses.

Importa ainda relembrar que esta informação é produzida a partir de dados administrativos fiscais do Imposto Municipal por Transmissões Onerosas (IMT) e do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), fornecidos mensalmente pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) ao INE, com base num protocolo de colaboração estabelecido entre estes dois organismos.

Preço mediano dos alojamentos familiares na RAM foi de 1.875 euros/m2 nos últimos 12 meses

No 3.º trimestre de 2023 (últimos 12 meses), o preço mediano de alojamentos familiares na Região foi de 1.875 euros/m2, "traduzindo este valor um aumento trimestral de 11,0% e homólogo de 22,8%. A nível nacional, o preço mediano foi inferior, de 1.579 euros/m2, com variações positivas, pela mesma ordem, de +2,5% e de +9,2%".

A DREM salienta que o valor da Região Autónoma da Madeira apenas se situou abaixo da Grande Lisboa (2.691 €/m2) e do Algarve (2.564 €/m2). "Note-se ainda que, na RAM, o valor do segmento dos alojamentos novos (2.231 euros/m2) continuou a superar o valor dos alojamentos existentes (1.753 euros/m2), em 478 euros/m2.

Neste período, o valor mediano de alojamentos familiares transacionados na RAM adquiridos por compradores com domicílio fiscal no Estrangeiro foi de 2.422 euros/m2, superior ao das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal em Território Nacional, que se fixou nos 1.804 euros/m2. O preço mediano de alojamentos familiares adquiridos pelas Famílias foi de 1.877 euros/m2 e pelos compradores pertencentes aos restantes setores institucionais de 1.733 euros/m2.

No município do Funchal, o preço mediano da habitação, no 3.º trimestre de 2023, situou-se nos 2.498 euros/m2, o que significa que este município foi o único da RAM a registar um valor acima da média regional (mais 623 euros/m2). No ranking nacional, o Funchal ocupava o 13.º lugar dos municípios com valor mediano mais elevado. A lista continua a ser liderada por Lisboa (4 151 euros/m2), sendo as posições seguintes ocupadas por municípios da Grande Lisboa e do Algarve e pelo município do Porto.

Para além do Funchal, os municípios de Santa Cruz, Porto Santo, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Calheta, Machico e da Ribeira Brava, embora registando preços abaixo da média da RAM, destacaram-se, visto apresentarem valores de expressão considerável, acima dos mil euros (1.720 euros/m2, 1.556 euros/m2, 1.497 euros/m2, 1.415 euros/m2, 1.354 euros/m2, 1.236 euros/m2 e 1.155 euros/m2, respectivamente). O valor mais baixo foi observado no Porto Moniz (850 euros/m2).

Nas freguesias do município do Funchal, sobressaem Sé e São Martinho, uma vez que apresentaram, no 3.º trimestre de 2023, um valor acima dos 2.800 euros/m2 (3.158 euros/m2 e 2.857 euros/m2, respectivamente), tendo sido as únicas, juntamente com São Pedro (2.559 euros/m2), a se posicionarem acima da média do município (2.498 euros/m2). Seguem-se Santa Luzia, com 2.194 euros/m2, Santa Maria Maior, com 2.030 euros/m2, e Santo António, com 2.022 euros/m2.

Na freguesia do Caniço, o preço mediano de alojamentos familiares, no 3.º trimestre de 2023, ascendeu a 1.846 euros/m2, valor que excede o verificado para o conjunto do município de Santa Cruz (1.720 euros/m2) em 126 euros/m2. De referir que nesta freguesia o valor deste indicador cresceu em termos homólogos (+19,8%) e em termos trimestrais (+2,9%).

No 3.º trimestre de 2023, na RAM, o preço mediano das vendas de alojamentos de tipologia T0 ou T1 foi de 2 056 euros/m2, o mais elevado se comparado com as restantes tipologias (T2, 1.923 euros/m2; T3, 1.823 euros/m2; T4 ou superior, 1.298 euros/m2). No município do Funchal, todas as tipologias em análise apresentaram valores substancialmente superiores aos da Região, tendo os T0 ou T1 registado o valor mais alto (2.821 euros/m2).

Preço mediano dos alojamentos familiares nos últimos três meses cresceu acima da média nacional em termos homólogos

Entre o 1.º trimestre de 2020 e o 3.º trimestre de 2023, verificaram-se, na Região Autónoma da Madeira (RAM) e ao nível nacional, variações positivas dos preços de venda por m2, face ao período homólogo. Desde o 2.º trimestre de 2023, tem-se vindo a verificar uma aceleração dos preços maior na Região relativamente ao contexto nacional: de +24,9% para +43,0%, na RAM, do 2.º para o 3.º trimestre de 2023; de +9,0% para +10,0%, em Portugal, tendo em conta os mesmos períodos de referência.

No 3.º trimestre de 2023, o preço mediano da habitação na RAM foi 2.107 euros/m2, o que corresponde, pela primeira vez desde o início da série de dados, a um valor acima de 2.000 euros/m2. Os valores do 1.º e do 3.º quartis foram, respetivamente, 1.176 euros/m2 e 2.882 euros/m2.

No conjunto das regiões NUTS II, a RAM posicionou-se apenas abaixo da Grande Lisboa (2.691 euros/m2) e do Algarve (2.654 euros/m2), mas acima do valor nacional (1.641 euros/m2).

No trimestre em análise verificou-se um crescimento homólogo da mediana dos preços de alojamentos familiares por m2 (+43,0%) na Região mais acentuado do que o verificado para o 1.º e o 3.º quartis – +12,3% e +28,1%, respetivamente – evidenciando um crescimento mais intenso dos preços da parte central da distribuição.

A análise dos resultados permite concluir que o acentuado aumento do preço mediano da habitação da RAM se deveu sobretudo ao forte crescimento dos preços dos alojamentos novos (+78,3% face ao trimestre homólogo), a par também do aumento do número de transações verificado neste segmento de alojamentos familiares (+23,0%). Note-se que, no 3.º trimestre de 2023, as transações de alojamentos novos representaram 36,2% do total de transações da Região, sendo que esta proporção era de 21,8% no 3.º trimestre de 2022.

Considerando os municípios com mais de 100 mil habitantes, o Funchal registou um preço mediano (2.667 euros/m2) superior ao do país (1.641 euros/m2), apresentando também um crescimento homólogo (+20,2%) superior ao nacional (+10,0%). Face ao trimestre anterior, a variação foi também positiva, de +4,2% (+0,7% no País).

No 3.º trimestre de 2023, o valor mediano de alojamentos familiares transacionados na RAM envolvendo compradores com domicílio fiscal no Estrangeiro foi de 2.669 euros/m2, sendo que, no caso das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal em Território Nacional, este valor foi de 2.060 euros/m2. O preço mediano de alojamentos familiares adquiridos pelas Famílias foi de 2.154 euros/m2 e pelos compradores pertencentes aos restantes setores institucionais de 1.589 euros/m2.