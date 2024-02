Partido Socialista diz que executivo da Câmara do Funchal “fragilizado e comprometido”

A Concelhia do Funchal do Partido Socialista (PS) Madeira entende que o executivo da Câmara Municipal do Funchal "está fragilizado e comprometido" por força do processo judicial em que está envolvido Pedro Calado, presidente demissionário.

Isso mesmo vincou Isabel Garcês, após análise de toda a crise política em que a autarquia tem estado envolvida desde 24 de Janeiro, assunto que esteve em destaque na reunião da comissão política concelhia socialista que ontem decorreu. A par disso, faz notar que "o executivo municipal já teve intenção de suspender o Plano Diretor Municipal, manifestando mais recentemente o intuito de o rever, quando sobre ele recaem suspeitas de favorecimentos no âmbito dos projectos urbanísticos previstos para zona da Praia Formosa", podemos ler no comunicado enviado às redacções.

A falta de transparência de que os socialistas acusam o actual executivo tem sido um aspecto várias vezes evidenciado pelos deputados municipais do PS, apontando a “má qualidade da democracia deste executivo”, dando como exemplo as dificuldades criadas no acesso dos funchalenses às reuniões públicas.

A par disso, Isabel Garcês realça, também, a insegurança na cidade do Funchal, algo que, no seu entender, tem vindo a aumentar, da mesma forma que tem crescido a tóxicodependência e os sem-abrigo, atribuindo parte desses flagelos à não implementação da Polícia Municipal.

O PS faz notar que "continuará a exercer o seu papel fiscalizador e a reunir todos os esforços para que a credibilidade das instituições democráticas seja preservada, em prol dos interesses dos funchalenses".